Компания-лидер ЭКГ-рейтинга формирует кадры для отечественной промышленности

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. АО "Курский электроаппаратный завод" (КЭАЗ) совместно с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом "ЛЭТИ" реализует проект "Инженеры будущего". Об этом рассказали ТАСС в команде проекта "Карты ответственного бизнеса".

Инициатива направлена на решение проблемы дефицита инженерных кадров и сокращение разрыва между академической подготовкой и потребностями промышленности.

"Для КЭАЗ партнерство с ЛЭТИ - это стратегическая инвестиция в технологический суверенитет и будущее отечественной электротехники. Мы убеждены, что будущее промышленности формируется сегодня - в синергии науки и производства", - заявил председатель совета директоров ГК "КЭАЗ" Андрей Канунников.

В рамках проекта к работе уже привлечены около 100 студентов и молодых исследователей, при этом ежегодный объем инвестиций превышает 10 млн рублей. На базе университета создается современная лаборатория силовой электротехники, формируется целевой набор студентов, а также создается инновационный Центр инженерных разработок с использованием технологий цифровых двойников.

"Сегодня для нашего университета КЭАЗ является одним из ключевых индустриальных партнеров. Это касается как подготовки кадров, так и реализации совместных научно-технологических проектов", - подчеркнул ректор СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Виктор Шелудько.

В июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о создании Национального испытательного центра электрооборудования. Таким образом, стратегический альянс КЭАЗ и ЛЭТИ формирует комплексную систему подготовки инженерных кадров и способствует укреплению технологического суверенитета России.

О "Карте ответственного бизнеса"

"Карта ответственного бизнеса" - инструмент, демонстрирующий конкретные проекты компаний, направленные на развитие регионов и всей России.