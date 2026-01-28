Экс-депутат Рады Олейник: на Украине коммунальная катастрофа растянется на годы

Владимир Олейник отметил, что этот кризис по всей территории страны будет только усугубляться

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Чрезвычайная ситуация в сфере коммунального обеспечения и энергоснабжения на Украине растянется на ближайшее десятилетие. Такое мнение выразил бывший народный депутат Украины Владимир Олейник в эфире программы "Соловьев Live".

"Те, кто на Украине имеют какие-то познания в сфере коммунальных коммуникаций, понимают, что катастрофа не на этот год, а на последующие 10 лет", - сказал Олейник.

Бывший народный депутат Украины выразил мнение о том, что коммунальный кризис по всей территории Украины будет только усугубляться. "Текущее состояние коммуникаций предусматривает их полную замену, иначе дома нужно будет сносить", - добавил экс-депутат.

"Коммунальные системы Украины нуждаются в капитальном ремонте, восстановить коммуникации за счет текущего ремонта не выйдет", - заявил Олейник.

На Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения электричества. По признанию властей, в Киеве ситуация самая сложная. Проблемы с электроснабжением в столице и столичном регионе начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов была без отопления. Из-за проблем с электричеством супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу.