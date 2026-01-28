Ростех: сертификат типа на Ил-114-300 намерены получить в ближайшее время

Полеты самолета выполнены в полном объеме, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сертификационные полеты самолета Ил-114-300 выполнены в полном объеме, необходимые документы переданы в Росавиацию. Сертификат типа на лайнер планируется получить в ближайшее время, сообщили ТАСС в Ростехе.

"Сертификационные полеты выполнены в полном объеме. Все необходимые документы переданы в Росавиацию. Сертификат типа планируется получить в ближайшее время. Первые поставки могут состояться уже в этом году", - сказали в Ростехе.

Ранее самолет Ил-114-300 совершил в Индии свой первый зарубежный демонстрационный полет. В Ростехе сообщали, что лайнер стартовал из аэропорта Бегумпет города Хайдарабад и выполнил полет по кругу продолжительностью более часа. Воздушное судно преодолело свыше 500 км на скорости до 425 км/ч. Полет проходил с пассажирами на борту.

Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Лайнер должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).