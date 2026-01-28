Аналитики заявили о росте спроса на услуги по уборке авто от снега в пять раз

Средняя стоимость такой услуги в России стартовала от 1 тыс. рублей, говорится в совместном исследовании платформ "Авито услуги" и "Авито спецтехника"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спрос жителей России на услуги по очистке автомобиля от снега и наледи увеличился в январе 2026 года в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году. Об этом сказано в совместном исследовании платформ "Авито услуги" и "Авито спецтехника", которое имеется в распоряжении у ТАСС.

"В связи с длительными и обильными снегопадами россияне в 5,1 раза активнее искали специалистов для очистки личного транспорта от снега и наледи по сравнению с январем 2025 года", - говорится в документе.

По данным аналитиков, предложение услуг возросло в 2,3 раза в годовом сравнении. Средняя стоимость такой услуги по России стартовала от 1 тыс. рублей.

Наибольший интерес к помощи в очистке автомобилей проявили жители Дальневосточного, Южного и Центрального федеральных округов. Среди регионов - лидеров по спросу на услугу по чистке автомобилей от снега оказались Саратовская, Тульская и Московская области, Краснодарский край и Москва.

Востребованной оказалась также комплексная уборка парковок и территорий - спрос на эти услуги вырос в январе 2026 года в три раза в годовом сравнении. Число специалистов, готовых взяться за такую работу, увеличилось в 2,1 раза, при этом средняя цена услуги начиналась от 1,2 тыс. рублей. Самым высоким оказался спрос на эти работы в Дальневосточном, Центральном и Приволжском федеральных округах, а в пятерку регионов-лидеров вошли Саратовская и Владимирская области, Москва, республики Марий Эл и Мордовия, сказано в исследовании.

По данным "Авито спецтехники", спрос на снегоуборочную технику с наработкой в январе 2026 года возрос на 17,9% по сравнению с декабрем 2025 года. Самой популярной оказалась техника брендов МТЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, Завод КДМ, МАЗ, Коммаш и "Урал". Наиболее востребованной такая техника оказалась в Московской области, Чувашии, Москве, Татарстане и Камчатском крае.