Цена нефти Brent выросла почти на 1% на фоне заявления Трампа про Иран

Стоимость увеличивалась до $67,61 за баррель

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2026 года на лондонской бирже ICE продемонстрировала рост почти на 1%, до $68,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена после заявления президента США Дональда Трампа о том, что ВМС США готовы поступить в отношении Ирана так же, как в случае Венесуэлы.

По данным на 15:10 мск, стоимость Brent росла на 0,06%, до $67,61 за баррель. К 15:12 мск, после заявления американского лидера, Brent перешла к росту на 0,92%, до $68,19. Затем, к 15:28 мск, цена на Brent скорректировалась и росла на 0,33%, до 67,79 за баррель, а нефть марки WTI с поставкой в марте 2026 года находилась на отметке $62,71 за баррель (+0,71%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что группировка кораблей ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" готова провести операцию против Ирана аналогично тому, как это было сделано в ситуации с Венесуэлой. Американский лидер также выразил надежду, что представители Ирана сядут за стол переговоров и заключат сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия.