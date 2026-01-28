Москвичи не отменяют турпоездки из-за снегопада

Коммерческий директор маркетплейса туров Youtravel.me Валерий Бритаус отметил, что также не наблюдается снижения спроса на фоне непогоды

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Жители Москвы и области не отменяют запланированные туристические поездки, в том числе автомобильные, из-за обильного снегопада, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

"Несмотря на обильный снегопад и сложные погодные условия в Москве, туристы не отменяют ранее запланированные поездки и отдых, включая автомобильные путешествия. Даже с учетом возможных задержек рейсов пассажиры продолжают прибывать в аэропорты", - сказал он.

Абдюханов пояснил, что большинство туристов планируют отпуск заранее - за полгода и более. Об этом свидетельствует увеличение глубины бронирования в последнее время. Отпуск, как правило, согласовывается с работодателем заблаговременно, и его отмена или перенос влечет за собой финансовые потери.

"В этой связи туристы, в том числе путешествующие на личном транспорте, не отказываются от своих поездок. Со своей стороны аэропортовые и коммунальные службы города работают в усиленном режиме, привлекая все возможные силы и средства для очистки взлетно-посадочных полос, дорог и городской инфраструктуры от снега", - добавил собеседник агентства.

Коммерческий директор маркетплейса туров Youtravel.me Валерий Бритаус рассказал ТАСС, что компания не фиксирует отмен заранее запланированных поездок в связи со снегопадами. Также не отмечается снижения спроса на фоне непогоды.