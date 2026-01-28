Орловская область готовит заявку на субсидию для развития технопарка

Регион хочет получить 350 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 28 января. /ТАСС/. Орловская область готовит заявку в Министерство экономического развития РФ на федеральную субсидию в 350 млн рублей для развития технопарка. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в канале Мах.

"Соглашение о создании технопарка мы подписали в октябре 2025 года. Проект предполагает солидные инвестиции - свыше 888 млн рублей до 2029 года. Планируется создание современного производственного комплекса площадью 5 000 квадратных метров. Сейчас готовим заявку в Минэкономразвития России на федеральную субсидию в размере 350 млн рублей", - написал он по итогам встречи с гендиректором холдинга "Три точки" Антоном Жуковым и гендиректором "Три точки мануфактуринг" Дмитрием Филатовым.

Глава региона отметил, что новый технопарк будет играть ключевую роль в развитии высокотехнологичного сектора экономики Орловской области. Технопарк станет базой для разработчиков и производителей сложной электроники, сенсорики, измерительных систем и ряда других компонентов транспортной отрасли. Клычков подчеркнул, что значительный вклад будет сделан в процесс импортозамещения.

Отмечено, что специалисты готовят документацию технопарка и проводят проектирование. "Несомненно, этот проект станет мощным стимулом для развития инноваций и промышленности Орловщины", - написал Клычков.