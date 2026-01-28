Анохин сообщил о старте в 2026 году инвестпроектов на 14 млрд рублей

Всего стоимость инвестпортфеля региона оценивается в 105 млрд рублей, сообщил губернатор Смоленской области

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 28 января. /ТАСС/. В Смоленской области в 2026 году начнется реализация новых инвестпроектов с общим объемом финансирования свыше 14 млрд рублей. Всего стоимость инвестпортфеля региона сегодня оценивается в 105 млрд рублей, сообщил губернатор Василий Анохин.

"В 2026 году планируем завершить реализацию 29 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 32 млрд рублей. В этом году стартуют новые инвестиционные инициативы с общим объемом финансирования более 14 млрд рублей", - рассказал глава региона по итогам первого в этом году заседания инвестиционного штаба.

Среди новых ключевых проектов Василий Анохин выделил строительство логистического комплекса в ОЭЗ "Стабна", возведение мультибрендового центра в Смоленском округе, а также реконструкцию всесезонного туристического комплекса в Демидовском муниципальном округе, которую осуществит Cosmos Hotel Group.

"Каждый реализуемый проект вносит свой вклад в развитие экономики региона. В настоящее время ведется сбор информации по реализации инвестпроектов по итогам 2025 года. Это позволит оценить эффективность действующих мер и принять решения о внедрении новых инструментов поддержки", - подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что по итогам 2025 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области достигло исторического максимума с 2016 года, превысив 40,5 тыс., прирост составил - 1,3 тыс. субъектов. Всего в регионе реализуется более 100 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций свыше 105 млрд рублей.