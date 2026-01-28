Maersk: в Юго-Западной и Западной Европе произошли сбои в грузоперевозках

По данным компании, причиной стала непогода

СТОКГОЛЬМ, 28 января. /ТАСС/. Сбои в грузоперевозках из-за непогоды отмечены в Юго-Западной и Западной Европе. Об этом на своем сайте пишет датская транспортно-логистическая компания Maersk.

"В Юго-Западной и Западной Европе наблюдаются суровые зимние погодные условия, включая сильные штормы и снегопады. Эти суровые условия вызывают значительные сбои в работе предприятий по всей отрасли: суда вынуждены укрываться от непогоды, а терминалы приостанавливают работу или работают с пониженной производительностью, - отмечают в компании. - В результате производительность на терминалах и складах снизилась, а снег и гололедица на дорогах вызывают пробки и задержки внутренних перевозок к терминалам и от них. Эти факторы приводят к увеличению времени ожидания как импортных, так и экспортных грузов, а также к увеличению загруженности складских площадок на нескольких терминалах".

В сообщении также отмечается, что терминалы в Западном Средиземноморье приостановили работу, и пока неясно, когда может возобновиться их деятельность. "Это также влияет на грузопотоки в Северную Европу и из нее. Хотя в Бискайском заливе наблюдается некоторое улучшение погодных условий, ожидается, что они снова ухудшатся в течение недели. Эта ситуация затрагивает всю отрасль, и из-за серьезности и неопределенности обстоятельств мы ожидаем, что задержки и закрытия будут продолжать оказывать влияние на суда и терминалы в целом", - поясняют в Maersk.