Минфин дополнительно разместил ОФЗ-ПД 26254 на 3,8 млрд рублей

Средневзвешенная цена выпуска осталась на уровне 90,7655% от номинала

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минфин РФ дополнительно разместил после аукциона облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26254 с датой погашения 3 октября 2040 года на сумму 3,82 млрд рублей Об этом сообщается в материалах министерства.

Средневзвешенная цена выпуска осталась на уровне 90,7655% от номинала, средневзвешенная доходность также не изменилась - 15,06% годовых.

Ранее Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26254 на сумму 59,569 млрд рублей при спросе в 77,645 млрд рублей.