Выработка электроэнергии "Мосэнерго" в 2025 году снизилась на 2%

Она составила 64,77 млрд кВт⋅ч

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Выработка электроэнергии "Мосэнерго" по итогам 2025 года составила 64,77 млрд кВт⋅ч, что на 2% ниже, чем в 2024 году, следует из сообщения компании.

"Электростанции компании в январе - декабре выработали 64,77 млрд кВт⋅ч электроэнергии - на 2% меньше показателя за аналогичный период 2024 года (66,10 млрд кВт⋅ч). Снижение показателя обусловлено снижением востребованности электроэнергии в отчетный период, а также влиянием дополнительного дня високосного 2024 года", - говорится в сообщении.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций "Мосэнерго" за отчетный период снизился на 5,6%, до 78,79 млн Гкал. В компании уточнили, что уменьшение показателя связано с более высокой температурой наружного воздуха.

О компании

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тыс. Гкал/ч.

Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии.

Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг" с долей 53,85%.