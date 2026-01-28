Росатом и индийская компания создадут СП для сотрудничества в науке и технологиях

Госкорпорация представила ведущие технологические решения на Индийской энергетической неделе

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Росатом и индийская Royal India Corporation Limited создадут совместное предприятие (СП) и будут сотрудничать в области науки, образования, подготовки кадров и внедрения инновационных технологий, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Росатом представил ведущие технологические решения на Индийской энергетической неделе. <…> На полях мероприятия АО "Инженерно-технический центр "ДЖЭТ" (входит в контур Росатома, занимается тренажеростроением и математическим моделированием для российских и зарубежных АЭС) и Royal India Corporation Limited (Индия) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий проработку создания совместной компании и направленный на развитие сотрудничества в области образования и подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и внедрения инновационных технологий и лучших практик", - говорится в сообщении.

Госкорпорация представила также возможности научно-технического сотрудничества на базе исследовательского реактора МБИР, который после ввода, запланированного на 2028 год, станет самым мощным исследовательским реактором в мире. "Присоединиться к международному консорциуму на базе реактора и принимать участие в многосторонних исследовательских программах приглашена и Индия", - говорится в сообщении.