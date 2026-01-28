Фонд развития промышленности Ставрополья профинансировал восемь проектов

Общая сумма составила более 215 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 28 января. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Ставропольского края профинансировал восемь инвестиционных проектов на общую сумму более 215 млн рублей в 2025 году. Об этом сообщил директор фонда Павел Коваленко в интервью региональному информационному центру "ТАСС Кавказ" в рамках Дня ВЭБ.РФ и институтов развития в СКФО в Пятигорске.

"По итогам 2025 года у нас было профинансировано восемь инвестиционных проектов на сумму более 215 миллионов рублей. Сумма довольно значительная, при этом проекты были разнонаправленные", - сказал Коваленко.

По его словам, проекты были реализованы в разных сферах. "Это было производство стеклопакетов - классическое и востребованное направление для нашего региона и в целом для Северо-Кавказского федерального округа, также было производство лифтового оборудования, производство систем отопления, алюминиевых радиаторов, производство пищевого оборудования и комплектующих элементов", - рассказал спикер.