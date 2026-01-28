HAL: SJ-100 способен заполнить нишу локальной авиации Индии

В компании назвали российский самолет функциональным и недорогим

ХАЙДАРАБАД /Индия/, 28 января. /ТАСС/. Российский импортозамещенный Superjet 100 (SJ-100) - функциональный и недорогой самолет, который может заполнить нишу региональной гражданской авиации Индии. Такое мнение высказал российским журналистам управляющий директор государственной аэрокосмической корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) Д. К. Сунил.

На полях проходящей в Хайдарабаде выставки Wings India Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав Ростеха) заключила с HAL договор о совместной деятельности, регламентирующий сотрудничество в сфере производства SJ-100 в республике.

"Мы видим, что это превосходный и очень функциональный самолет, который выделяется и по качеству, и по цене. Именно поэтому мы проявили интерес", - сказал Сунил, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, SJ-100 "может заполнить пробел в региональной транспортной доступности" на территории Индии. "У нас есть довольно много запросов, и я думаю, что у него хорошее будущее", - отметил Сунил.