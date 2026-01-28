Der Spiegel: Deutsche Bank обыскали из-за связей с фирмами Абрамовича

Журнал напомнил, что бизнесмен находится под санкциями Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Журнал Der Spiegel утверждает, что обыски в офисах банка Deutsche Bank проходят из-за деловых связей, которые фининститут имел с фирмами, якобы подконтрольными бизнесмену Роману Абрамовичу. Издание ссылается на источники.

Журнал напомнил, что Абрамович находится под санкциями Евросоюза. Детали не приводятся.

Ранее Der Spiegel сообщил, что сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ провели утром обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, а также в офисе фининститута в Берлине.

По информации издания, прокуратура Франкфурта-на-Майне ведет расследование "в отношении не установленных пока ответственных лиц и сотрудников Deutsche Bank" по подозрению в отмывании денег. Как считает следствие, в прошлом банк поддерживал деловые связи с иностранными компаниями, которые использовались для отмывания денежных средств.

В фининституте подтвердили обыски и заверили, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами.