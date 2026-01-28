Авиарейс из Челябинска в Пхукет задерживается более чем на сутки

Время задержки составляет 27 часов 45 минут

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Авиарейс компании Azur Air, который должен был отправиться из Челябинска в Пхукет рано утром 28 января, задерживается до утра 29 января. Общее время задержки составляет 27 часов 45 минут, следует из сообщения на онлайн-табло челябинского аэропорта.

"Рейс ZF 2951 по маршруту Челябинск - Пхукет авиакомпании Azur Air задерживается. Время по расписанию - 05:50 (03:50 мск) 28 января, задерживается до 09:35 (07:35) 29 января", - говорится на онлайн-табло аэропорта.

Комментариями пресс-службы аэропорта и пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры ТАСС пока не располагает.