Акции Whoosh падали на 3,8% после заключения ФАС

Котировки торговались на уровне 92,81 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Акции компании Whoosh на Московской бирже перешли к снижению на 3,8%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне заключения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об обстоятельствах по ходатайствам компаний Whoosh и "Юрентбайк.ру" с намерением по объединению.

По данным на 15:30 мск, до публикации ведомством сообщения акции компании демонстрировали рост на 1,82%, до 98,31 рубля за бумагу. К 16:33 мск котировки Whoosh перешли к снижению и торговались на уровне 92,81 рубля (-3,87%).

Ранее сообщалось, что ФАС России выдала заключение об обстоятельствах по ходатайствам компаний Whoosh и "Юрентбайк.ру", указав на признаки возможного ограничения конкуренции при объединении двух участников рынка. Как пояснили в службе, в соответствии с законодательством, заключение об обстоятельствах выдается в случаях, когда заявленные в ходатайстве действия могут привести к ограничению конкуренции. Такая процедура предусмотрена законом о защите конкуренции и применяется на этапе предварительного рассмотрения сделок, подлежащих государственному контролю.