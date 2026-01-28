АТОР: туры на Мальдивы после новогодних праздников подешевели на 15-25%

Это произошло благодаря снижению цен на авиабилеты и тарифов в отелях, сообщили в туроператорских компаниях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Стоимость туров на Мальдивы для россиян после новогодних праздников снизилась на 15-25% благодаря снижению цен на авиабилеты и тарифов в отелях, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"После завершения новогодних праздников средняя стоимость туров на Мальдивы снизилась на 15-25%. Об этом сообщили в туроператорских компаниях "Интурист", Fun&Sun, "Спектрум", Coral Travel, ICS Travel Group и Space Travel. По их информации, туры подешевели из-за снижения цен на авиабилеты и тарифов в отелях", - говорится в сообщении.

В Fun&Sun также отмечают дополнительный фактор - отмену обязательных новогодних ужинов, которые включались в стоимость в пиковый период. При этом, как подчеркивают в "Русском экспрессе", снижение цен в зависимости от конкретного отеля может быть существенным - до 40%.

Ощутимую экономию после новогодних праздников туристы получают на авиаперелетах: согласно данным ICS Travel Group, цены на билеты в Мале снизились на 25-45%. Если в новогодний период перелет обходился минимум в 110 тыс. рублей, то на февраль-март можно найти варианты от 60 до 73 тыс. рублей на одного в зависимости от авиакомпании. Наиболее значительно подешевели стыковочные рейсы, рассказали в АТОР.

Что касается размещения, то, по информации Coral Travel, проживание в отелях всех категорий, включая люксовый сегмент, после Нового года в среднем стало дешевле на 20%. "Однако период постновогодних низких цен на Мальдивах окажется недолгим. Это объясняется продолжением основного туристического сезона с сохраняющимся высоким спросом и приближением китайского Нового года (17 февраля - 3 марта)", - пояснили в ITM Group.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что наиболее выгодные цены во второй половине зимнего сезона можно застать в феврале и марте, но только в промежутках между локальными праздниками (14 февраля, 23 февраля, 8 марта, китайский Новый год), когда загрузка отелей Мальдив временно снижается.