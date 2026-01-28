Банки и операторов могут обязать возмещать ущерб от мошенников по решению суда

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский обратил внимание, что на этапе первого чтения законопроект предусматривает компенсацию ущерба со стороны банков, если они недостаточно подготовились к противодействию мошенникам

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Поправки о компенсации операторами связи и банками ущерба от мошенников в рамках уголовного дела могут ко второму чтению внести во второй пакет инициатив по противодействию мошенничеству. Операторов и банки смогут привлекать к ответственности, если они не приняли достаточные антифрод-меры, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, выступая на "Инфофоруме".

Депутат обратил внимание, что на этапе первого чтения законопроект предусматривает компенсацию ущерба со стороны банков, если они недостаточно подготовились к противодействию мошенникам. При этом операторы согласно тексту первого чтения должны возмещать ущерб в рамках лицевого счета абонента.

"Ко второму чтению мы рассчитываем донастроить механизм, чтобы сделать его наиболее эффективным и справедливым для всех участников этого процесса. В случае, если банк или оператор связи не выполнят полный набор тех мероприятий, которые были установлены подзаконными актами правительства, то, действительно, в рамках возбужденного уголовного дела можно будет говорить о компенсации ущерба", - сказал Боярский.