Банки и операторов могут обязать возмещать ущерб от мошенников по решению суда
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Поправки о компенсации операторами связи и банками ущерба от мошенников в рамках уголовного дела могут ко второму чтению внести во второй пакет инициатив по противодействию мошенничеству. Операторов и банки смогут привлекать к ответственности, если они не приняли достаточные антифрод-меры, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, выступая на "Инфофоруме".
Депутат обратил внимание, что на этапе первого чтения законопроект предусматривает компенсацию ущерба со стороны банков, если они недостаточно подготовились к противодействию мошенникам. При этом операторы согласно тексту первого чтения должны возмещать ущерб в рамках лицевого счета абонента.
"Ко второму чтению мы рассчитываем донастроить механизм, чтобы сделать его наиболее эффективным и справедливым для всех участников этого процесса. В случае, если банк или оператор связи не выполнят полный набор тех мероприятий, которые были установлены подзаконными актами правительства, то, действительно, в рамках возбужденного уголовного дела можно будет говорить о компенсации ущерба", - сказал Боярский.