Суд Амстердама снял арест с активов структур "Газпрома" в Нидерландах

Украинскую гранитодобывающую фирму "Автодоркомплект" обязали возместить судебные расходы Gazprom International и связанных с ним компаний

Редакция сайта ТАСС

© Christian Bruna/ Getty Images

ГААГА, 28 января. /ТАСС/. Апелляционный суд Амстердама отменил обеспечительные меры в отношении активов компаний, связанных с "Газпромом", признав, что украинская гранитодобывающая фирма "Автодоркомплект" злоупотребила своим правом при обращении с иском и ввела суд в заблуждение. Об этом говорится в решении суда.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что "Автодоркомплект" нарушил обязанность добросовестного раскрытия информации при подаче ходатайства об аресте активов структур "Газпрома". В частности, заявитель не предоставил суду информацию в полном объеме о ранее вынесенных украинскими судами решениях, а также о том, что аналогичные иски уже рассматривались судами в Нидерландах и были отклонены по причине распространения государственного иммунитета РФ на структуры "Газпрома". Это стало основанием для отмены обеспечительных мер.

"Ходатайство об аресте было направлено на обход иммунитета юрисдикции Российской Федерации", - указал суд, отметив, что заявленные требования фактически связаны с действиями государства, а не частных компаний. В инстанции также признали, что аресты наносят несоразмерный ущерб ответчикам, в частности блокируют сделку по продаже доли Gazprom International в компании Wintershall, что может привести к ликвидации юридического лица и потере рабочих мест. При этом сам "Автодоркомплект", находящийся в состоянии банкротства, не в состоянии возместить возможный ущерб от таких мер.

В результате апелляционный суд полностью отменил решение первой инстанции, распорядился снять все наложенные аресты и обязал "Автодоркомплект" возместить судебные расходы Gazprom International и связанных с ним компаний. Решение подлежит немедленному исполнению.

Слушание дела по активам структур "Газпрома" в первой инстанции прошло 4 сентября 2025 года в Окружном суде Амстердама. Он отклонил требования дочерних компаний газового холдинга об отмене ареста, наложенного на их активы по иску украинской фирмы. Арест был наложен в июне того же года на акции и счета ряда предприятий, связанных с "Газпромом", на сумму около €660 млн. Суд первой инстанции посчитал, что государственный иммунитет РФ не распространяется на данные активы.