В России средний показатель износа мусоровозов превысил 38%

Он будет учитываться регионами при формировании планов по закупкам спецтехники, сообщает пресс-служба РЭО

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) впервые назвал средний показатель износа мусоровозов в российских регионах, он составляет 38,3%. Показатель будет учитываться регионами при закупках спецтехники, сообщает пресс-служба РЭО.

"Средний показатель износа мусоровозов в российских регионах составляет 38,3%. Такого показателя удалось добиться благодаря системной работе по закупкам новой спецтехники. В 2026 году регионы продолжат приобретать технику и оборудование в сфере обращения с отходами, согласно утвержденным с РЭО дорожным картам. Сохраняется возможность закупок с использованием программы льготного лизинга. Показатель износа будет отслеживаться в рамках правительственных штабов и будет учитываться регионами при формировании планов по закупкам спецтехники", - говорится в сообщении.

Процент износа парка считается по году выпуска техники. Вся техника делится на категории состояния - от новой (2026 год выпуска) до предельной (ранее 2000 года выпуска). Каждой из этих категорий заранее присвоен средний процент износа. Далее количество техники в каждой категории по дате выпуска умножается на соответствующий средний процент износа. Полученные значения по каждой из категорий суммируются и делятся на общее количество техники.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в стране реализуется новый нацпроект "Экологическое благополучие". По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.