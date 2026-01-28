Суд в ФРГ отменил решение надзорного ведомства о штрафах против Telegram

Сумма штрафов составила примерно €5,1 млн

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Участковый суд в Бонне отменил решения о наложении Федеральным ведомством юстиции ФРГ (BfJ) двух штрафов на компанию Telegram FZ-LLC на общую сумму примерно €5,1 млн. Об этом говорится в решении инстанции, опубликованном на ее сайте.

BfJ наложило штрафы в октябре 2022 года, обвинив соцсеть в нарушении германского закона об улучшении правоприменения в социальных сетях, который регулирует порядок рассмотрения жалоб пользователей, поданных в связи с разжиганием ненависти и другим противозаконным контентом. Ведомство ФРГ утверждало, что у Telegram нет постоянного отдела обработки претензий и жалоб, а также ответственного за получение почты, которому германские суды и органы могли бы доставлять важные с точки зрения соблюдения местного законодательства письменные уведомления.

Суд в Бонне посчитал, что BfJ не смогло доказать то, что компания Telegram FZ-LLC с офисом в Дубае управляла соцсетью в период с февраля 2021-го по июнь 2022 года. "По оценке суда, оператором является только тот, кто осуществляет действительный правовой контроль над службой. Доказать осуществление такого контроля со стороны Telegram FZ-LLC не удалось", - говорится в решении инстанции. В суде отметили, что соцсетью "с высокой долей вероятности" управляет компания Telegram Messenger Inc., так что BfJ ошиблось с адресатом при наложении штрафов.

Решение суда пока не вступило в законную силу.