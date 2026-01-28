В Петербурге усилят борьбу с незаконными торговыми объектами

Новый федеральный закон о размещении нестационарных торговых точек на частной земле позволит эффективнее реагировать на обращения жителей, считает губернатор города Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Новый федеральный закон о размещении нестационарных торговых точек на частной земле, принятый Госдумой 27 января, позволит Санкт-Петербургу усилить борьбу с незаконными объектами. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, его слова приводит пресс-служба Смольного.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. "Город обеспечит реализацию его положений с учетом городской специфики и правоприменительной практики. Мы продолжим комплексную работу по сокращению количества незаконных торговых объектов и повышению качества городской среды", - сказал Беглов.

Новый федеральный закон дает регионам дополнительные правовые инструменты для борьбы с незаконной и стихийной торговлей и позволит более эффективно реагировать на обращения жителей, отметил губернатор.

По приведенным Смольным данным, в 2025 году от незаконно размещенных НТО в Петербурге было освобождено 125 городских земельных участков. Отмечается, что в этой области активно внедряются цифровые инструменты: так, летом 2025 года к выявлению незаконных торговых объектов подключили петербургский искусственный интеллект "Городовой". При помощи ИИ выявили более 60 нелегальных объектов на частных землях, по результатам проверок назначены штрафы на общую сумму более 3 млн рублей.