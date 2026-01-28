Ростех: внедрение умных криптобиокабин сократит сроки оказания госуслуг

Система в автоматическом режиме собирает фотографии человека, отпечатки его пальцев и образец голоса, отметил заместитель гендиректора госкорпорации Александр Назаров

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Компания "Аналитический центр" (создана при участии "РТ-проектные технологии" Ростеха и группы компаний Seldon) на IX форуме МФЦ представила криптобиокабину "Портал Родина". Разработка предназначена для автоматизированного сбора и обработки биометрических данных граждан, комплекс позволит сократить сроки выдачи загранпаспортов. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Проект "Криптобиокабина "Портал Родина" реализуется при поддержке Минэкономразвития, Минцифры и МВД России.

"Ядром криптобиокабины является отечественное программное обеспечение и российские комплектующие - их доля в устройстве превышает 80%. Система в автоматическом режиме собирает фотографии человека, отпечатки его пальцев и образец голоса. Также она проводит УФ-верификацию документов и по защищенным каналам передает данные в государственные информационные системы. По предварительной оценке, внедрение криптокабин в МФЦ позволит сократить сроки предоставления услуги по выдаче гражданам биометрических загранпаспортов уже на первом этапе более чем в два раза", - отметил заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Александр Назаров, слова которого приводятся в сообщении.

В сообщении отмечается, что внедрение криптокабин в многофункциональных центрах госуслуг повысит скорость работы с гражданами и снизит нагрузку на территориальные отделения по миграции МВД России. В дальнейшем это даст возможность оперативно предоставлять широкий спектр услуг российским и иностранным гражданам на базе Единой биометрической системы.

Создание и внедрение криптобиокабины ведется в рамках проекта "Карта Родина" - цифрового сервиса для проживающих за рубежом соотечественников, переселенцев в Россию, иностранных туристов, студентов, трудовых мигрантов, а также российских и иностранных юридических лиц. Проект реализуется компанией "Аналитический центр" совместно с Ростехом, Россотрудничеством и информационным агентством ТАСС.