Бахрейн готов предложить пакетные туры для россиян

Министр туризма королевства Фатима бинт Джаафар ас-Сайрафи также указала, что для граждан РФ доступно оформление электронной визы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Королевство Бахрейн может предложить россиянам конкурентоспособные по цене пакетные туры. Об этом заявила в эфире радио РБК министр туризма Бахрейна Фатима бинт Джаафар ас-Сайрафи, отметив, что Россия входит в число приоритетных направлений для Манамы.

"У нас есть партнерские соглашения с операторами, что позволит нам предлагать более привлекательные цены не только на билеты, но и, например, на проживание", - отметила она. Министр также указала, что в настоящее время для россиян доступно оформление электронной визы.

Фатима бинт Джаафар ас-Сайрафи подчеркнула, что Бахрейн в том числе продвигает себя и как хаб бизнес-туризма, а также рассчитывает на сотрудничество с российским рынком. "Мы многое делаем, чтобы продвигать страну как центр для организации конференций, выставок и деловых мероприятий. <...> Мы продвигаем Бахрейн как самостоятельное направление, но также работаем над концепцией единого кластера с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами", - рассказала она.