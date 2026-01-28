В Харьковской области ограничили движение поездов

В прифронтовых регионах Украины возможны внеплановые остановки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Движение железнодорожных поездов ограничили в Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщила компания "Укрзализныця" ("Укржелдорога").

"Ряд сообщений, в частности в Харьковской области, временно ограничивается. Автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы в пункты назначения", - говорится в Telegram-канале компании.

Также в компании предупредили, что в прифронтовых регионах страны возможны внеплановые остановки поездов, из-за чего там вводится особый режим движения. В частности, это касается Харьковской и Сумской областей, а также подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.

На прошлой неделе "Укржелдорога" сообщала, что на Украине изменено более 100 графиков движения поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры.