Аксаков прогнозирует скорое снижение ставки НДС

Текущая корректировка налогового законодательства обеспечит реализацию важных социальных программ, выполнение задач в сфере обороноспособности страны и поддержку приоритетных инвестиционных проектов, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

Редакция сайта ТАСС

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России будет снижена в ближайшей перспективе. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала "Россия-24".

"Опираясь на решение президента, на то, что он заявил о том, что это временная мера, будет снижение НДС, я уверен, что это произойдет в довольно короткие сроки", - подчеркнул депутат.

Он пояснил, что текущая корректировка налогового законодательства обеспечит реализацию важных социальных программ, выполнение задач в сфере обороноспособности страны и поддержку приоритетных инвестиционных проектов.

28 ноября 2025 года президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в налоговый кодекс, предусматривающие рост основной ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. При этом закон сохраняет действие льготного режима в 10% для перечня социально значимых товаров.