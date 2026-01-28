Товарооборот продукции АПК между РФ и ОАЭ в 2025 году составил порядка $400 млн

Основные объемы российских поставок приходятся на зерновые - в первую очередь пшеницу и ячмень, отметили в Минсельхозе РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Товарооборот продукции АПК между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами в 2025 году составил порядка $400 млн, сообщил Минсельхоз России по итогам встречи министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут с коллегой из ОАЭ.

"В последние годы отношения в сфере АПК между Россией и ОАЭ активно развиваются. По итогам 2025 года товарооборот составил порядка $400 млн. Основные объемы российских поставок приходятся на зерновые - в первую очередь пшеницу и ячмень, а также замороженную рыбу, мясо птицы, подсолнечное масло и зернобобовые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позитивную динамику также показывает экспорт минеральных удобрений, по производству которых Россия является одним из мировых лидеров. Так, за 2025 год их поставки в Объединенные Арабские Эмираты выросли в пять раз, в основном за счет комплексных удобрений, отмечает министерство.

"Считаем, что для реализации долгосрочного потенциала наших стран в аграрном секторе важно не ограничиваться только вопросами торговли, а искать новые точки соприкосновения. В частности, хороший потенциал видим в сфере технологического сотрудничества", - отметила Лут, чьи слова приводятся в сообщении.

Также среди перспективных направлений отмечается совместная работа в области мелиорации, опустынивания земель, селекции и семеноводства.

Кроме того, на встрече обсуждалось взаимодействие в рамках межгосударственных объединений, в частности, реализация российской инициативы по созданию Зерновой биржи БРИКС.