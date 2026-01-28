В 2025 году на региональных и местных дорогах ввели 509 мостов и путепроводов

В 2026 году планируется построить и отремонтировать еще более 400 таких объектов, сообщил Минтранс РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" по итогам 2025 года на региональной и местной дорожной сети РФ введено 509 искусственных сооружений - мостов и путепроводов, сообщил Минтранс РФ. В 2026 году планируется построить и отремонтировать более 400 мостов и путепроводов.

"В 2026 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" планируется построить, реконструировать, отремонтировать, в том числе и капитально, свыше 400 мостов и путепроводов на региональной и местной сети дорог", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Кайрата Турсунбекова. Также в предстоящем дорожном сезоне будут завершены работы по некоторым уже реализуемым объектам, добавил он.

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, чьи слова приводятся в сообщении, в 2025 году с учетом всех программ с федеральным финансированием введено 575 объектов длиной 38,4 тыс. м, многие из них с опережением сроков. По словам главы Минтранса Андрея Никитина, за 2025 год было реконструировано 4,1 тыс. погонных метров и отремонтировано, в том числе капитально, 29,2 тыс. погонных м мостов и путепроводов.