Песков: инициатива Минфина о легализации онлайн-казино будет прорабатываться

По оценкам ведомства, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Предложение Минфина по совершенствованию регулирования рынка азартных игр предстоит проработать. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналисту Александру Юнашеву. Фрагмент интервью опубликован в его Telegram-канале.

"Предложение еще будет прорабатываться", - сказал Песков.

Как ранее сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, министр финансов Антон Силуанов направил соответствующее письмо главе государства Владимиру Путину. Из него следует, что министерство предлагает рассмотреть вопрос о снятии запрета на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении некоторых условий. Среди них - определение оператора организации распоряжением президента по предложению правительства РФ, закрепление для онлайн-казино механизма приема ставок через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами, указывает газета. Минфин также предлагает ввести налог на него в размере не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей), которые оператор должен будет отчислять ежемесячно.

По оценкам Минфина, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно. Кроме того, администрирование налога на онлайн-казинопредлагается осуществлять через ППК "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ). Министерство также настаивает на ограничении возраста пользователей - не менее 21 года, пишет "Коммерсантъ".