Управляющие нижегородской корпорации развития начали сопровождение 89 проектов

Это проекты в области туризма, сельского хозяйства, промышленности, сферы обслуживания

Редакция сайта ТАСС

© Корпорация развития Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области в 2025 году начали сопровождение 89 новых инвестиционных проектов. Это проекты в области туризма, сельского хозяйства, промышленности, сферы обслуживания и другие, сообщили в пресс-службе корпорации.

"Общий объем инвестиций по ним составляет более 21 млрд рублей, планируется создать свыше 3 300 рабочих мест. В частности, в IV квартале 2025 года на сопровождение было взято 12 проектов с общим объемом инвестиций порядка 1,7 млрд рублей, запланировано создание более 100 рабочих мест", - говорится в сообщении.

При поддержке управляющих в муниципалитетах Нижегородской области в 2025 году было реализовано 16 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 1,8 млрд рублей. Это проекты в сфере туризма, сельского хозяйства, торговли и промышленности. Например, в Балахнинском округе при поддержке агентства развития была открыта производственная площадка по изготовлению и обслуживанию малотоннажных и маломерных судов, в Чкаловске был запущен гостиничный комплекс "Легенда", а в Сеченовском районе - склад продукции сельскохозяйственного назначения.

Также территориальные управляющие в течение года провели 517 консультаций для инвесторов и подписали 26 соглашений о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов. Чаще всего предприниматели обращались к специалистам Корпорации развития по вопросам подбора мер государственной поддержки и земельных участков, содействия с ресурсоснабжающими организациями.

"Перечень инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении территориальных управляющих, пополняется на регулярной основе, что говорит о сохраняющейся активности бизнеса в муниципалитетах. Наши специалисты помогают предпринимателям в любой точке Нижегородской области вне зависимости от масштаба проекта. К ним можно обратиться для подбора земельного участка, мер поддержки, оказания содействия во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями и по многим другим вопросам", - сказал гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Всего на сопровождении территориальных управляющих сейчас находится 210 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 122 млрд рублей, по итогам их реализации планируется создать свыше 10 тыс. рабочих мест. В планах территориальных управляющих на первый квартал 2026 года - проведение ряда встреч с бизнес-сообществом в муниципалитетах, в том числе кустовых мероприятий с предпринимательским сообществом, и продолжение разработки универсальных инвестиционных предложений.