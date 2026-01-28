В Фонд развития промышленности Ставрополья привлекли более 100 млн рублей

Средний чек по займам в крае составил около 20 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 28 января. /ТАСС/. Более 100 млн рублей удалось привлечь в Фонд развития промышленности Ставропольского края при поддержке Министерства промышленности и торговли России в 2025 году. Об этом сообщил директор фонда Павел Коваленко в интервью региональному информационному центру "ТАСС Кавказ" в рамках Дня ВЭБ.РФ и институтов развития в СКФО в Пятигорске.

"При поддержке краевого Минпрома [Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края] и Минпромторга России [Министерства промышленности и торговли России] удалось привлечь в краевой Фонд развития промышленности, докапитализировать 113 млн рублей, из которых 26 млн рублей были средства краевого бюджета", - сообщил Коваленко.

Он также отметил, что средний чек по займам в крае около 20 млн рублей. В 2024 году удалось привлечь 125 млн рублей.