Краснодарский край решает вопрос финансирования инфраструктуры для "Новой Анапы"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Краснодарский край продолжает работать над источниками финансирования инфраструктуры для нового морского курорта "Новая Анапа", заявил замгубернатора региона Александр Руппель на заседании правительственной комиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель заявил, что край продолжает работать над источниками финансирования инфраструктуры для "Новой Анапы", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на заседании рассказал, что проекты "Золотые пески" и "Крымская ривьера" обеспечены финансированием, ведется активная работа по выполнению намеченных планов. Замгубернатора Севастополя Мария Литовко доложила о проекте "Балаклавская Бухта" и отметила, что работа идет согласно заявленным планам. Замгубернатора Запорожской области Даниил Пидаев информировал, что по проекту "Приморск" актуализирована дорожная карта, ведутся работы по определению границ курорта и решению земельных вопросов.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев детализировал подход к двум проектам: "Ворота Байкала" и "Байкальской слободе". Регион запросил поддержку Минтранса по дорожной сети и Минприроды по ряду мероприятий инженерной инфраструктуры. Зампредседателя правительства Калининградской области Вероника Лесикова сообщила, что по проекту "Белая дюна" регион прорабатывает привлечение ГК "Ростех" в качестве инвестора, рассказали в аппарате Чернышенко.

По итогам заседания вице-премьер дал ряд поручений, в том числе по финансированию строительства объектов в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", актуализации "дорожных карт" и проработке технических решений.

"По поручению президента России Владимира Путина в рамках федпроекта "Пять морей и озеро Байкал" создаются круглогодичные морские курорты. Главой государства утвержден перечень регионов и проектов. По нацпроекту "Туризм и гостеприимство" на все проекты предусмотрено 103 млрд руб.: они распределяются между субъектами - до 2 млн руб. на номер. Важно объединить источники финансирования, в том числе региональные средства, инфраструктурные кредиты, частные инвестиции, вокруг точек притяжения федпроекта "Пять морей и озеро Байкал", а также приоритизировать проекты, чтобы помогать тем, кто в этом заинтересован и хочет двигаться вперед", - подчеркнул Чернышенко.

Ход реализации

Вице-премьер добавил, что на совещании главы государства руководители регионов представляли проекты и давали обязательства по их завершению к 2030 году для выполнения задачи - увеличения турпотока на 10 млн человек по всем курортам ежегодно. Он также напомнил, что дано поручение президента по проработке вопроса создания курортов и в других регионах.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что работа по проекту ведется системно. "Впереди те регионы, которые имеют успешный опыт управления территориями с особым режимом, такие как Дагестан, Бурятия и Иркутская область, и уже демонстрируют хорошую динамику. Наша совместная задача на 2026 год - провести актуализацию дорожных карт и с учетом необходимости взаимоувязки всех этапов создания инфраструктуры. Мы активно привлекаем и консолидируем все доступные инструменты финансирования", - сказал он.