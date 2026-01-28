ФАС пока не приняла решения по возможному объединению Whoosh и "Юрент"

Компания находится в процессе получения текста заключения об обстоятельствах службы, уточнили в кикшеринговом сервисе

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает ходатайство о потенциальной сделке по объединению кикшеринговых сервисов Whoosh и "Юрента", окончательных решений на текущий момент не принято. Об этом сообщили в Whoosh.

"Рассмотрение осуществляется регулятором, окончательных решений на текущий момент не принято. Компания находится в процессе получения текста заключения об обстоятельствах ФАС России", - говорится в сообщении.

Никаких обязывающих документов в отношении возможной сделки по присоединению компании "Юрентбайк" подписано не было, подчеркнули в Whoosh.

Согласно сообщению компании, сделка по присоединению "Юрента" сейчас находится на этапе переговоров. "Потенциальные сделки, в том числе в формате интеграции активов, должны рассматриваться как инструмент ускорения реализации стратегии за счет возможных синергий в области оптимизации операционных процессов, повышения качества сервиса и дальнейшего развития инфраструктуры. При наличии экономически обоснованных условий такие решения могут способствовать росту безопасности и мобильности для пользователей, а также развитию городской транспортной среды и проектов по локализации СИМ и компонентов", - говорится в сообщении

В Whoosh добавили, что рассматривают различные стратегические сценарии роста на развивающемся рынке микромобильности и оценивает широкий набор вариантов, ориентируясь на повышение эффективности бизнеса, устойчивость операционной модели и долгосрочную ценность для пользователей и городов присутствия.

Ранее ФАС выдала заключение об обстоятельствах по ходатайствам компаний Whoosh и "Юрент", указав на признаки возможного ограничения конкуренции при объединении двух участников рынка. По мнению службы, рассматриваемые сделки могут привести к усилению рыночной власти группы лиц ПАО "Вуш холдинг" и сокращению числа компаний на товарном рынке проката.