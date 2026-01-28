Мэр Нью-Йорка заявил о финансовом дефиците, превосходящем показатели 2008 года

Зохран Мамдани подчеркнул необходимость повышения налогов для богатых жителей мегаполиса

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани считает, что город столкнулся с финансовым дефицитом, который по своим масштабам превосходит показатели периода мирового экономического кризиса 2008-2009 годов.

"Это масштаб, который на самом деле превышает то, что мы видели здесь, в Нью-Йорке, во время Великой рецессии. Нам придется задействовать все инструменты, чтобы справиться с ситуацией", - заявил Мамдани в интервью телеканалу CNBC, подчеркнув необходимость повышения налогов для богатых жителей мегаполиса. По его словам, администрация намерена открыто говорить с горожанами о проблемах, которые "слишком долго скрывались от них" предыдущим руководством.

По прогнозам, бюджетный дефицит на ближайшие два финансовых года составит $12,6 млрд. Мэр объяснил возникший кризис "вопиющей финансовой бесхозяйственностью" своих предшественников - экс-мэра Эрика Адамса и бывшего губернатора Эндрю Куомо.

Помимо налоговых инициатив, план спасения бюджета включает сокращение неэффективных расходов. В качестве примера Мамдани привел запуск администрацией Адамса ИИ-чат-бота стоимостью $600 тыс., который оказался практически бесполезным.