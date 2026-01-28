Шадаев: Минцифры готово на 80-90% финансировать внедрение квантов в бизнес

Глава ведомства отметил необходимость ориентироваться на практические результаты по квантовому направлению

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России готово финансово поддержать проекты по внедрению квантовых технологий в бизнес. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на конференции Росатома по квантовым технологиям.

"Мы готовы взять на себя 80-90% расходов на конкретные внедрения квантовых решений в реальный бизнес при условии софинансирования со стороны заказчиков, что позволит стимулировать вовлеченность компаний и формирование жизнеспособного технологического сообщества", - сказал Шадаев. При этом глава Минцифры отметил необходимость ориентироваться на практические результаты по квантовому направлению.

По словам Шадаева, реализуемый в настоящее время квантовый проект является "примером организации работы по сквозным технологиям с эффективной моделью управления". "Роль Росатома как ключевого партнера придает проекту необходимую стабильность и долгосрочное доверие", - отметил он.

Росатом с 2020 года отвечает за реализацию дорожной карты (ДК) по развитию высокотехнологичной области "Квантовые вычисления". Работа в данном направлении объединяет 19 научных институтов и университетов, включая более 600 исследователей и инженеров. Реализация ДК по квантовым вычислениям на 2025-2030 годы нацелена на достижение качественных эффектов развития квантовых технологий в России и овладение практикой прикладного использования квантовых технологий, в первую очередь, в российской атомной отрасли. С 2026 года Росатом включается в исследования и разработки в области квантовых сенсоров.