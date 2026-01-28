"Газпром" предупредил Европу о проигрыше конкуренции за СПГ внутреннему рынку США

Это может произойти на фоне роста цены газа на хабе, уточнили в компании

Редакция сайта ТАСС

© Николай Михальченко/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. США из-за арктического циклона перенаправили на внутренний рынок газ, предназначенный для сжижения и отправки на экспорт, заявил "Газпром". На фоне роста цены газа на хабе в США Европа рискует проиграть конкуренцию за СПГ внутреннему американскому рынку.

"Поставки природного газа на терминалы сжижения в США за прошедшие выходные дни, когда на страну обрушился арктический циклон, существенно сократились. Сильное похолодание привело к перенаправлению газа, предназначенного для терминалов по сжижению, на внутренний рынок США", - сказано в сообщении.

На этом фоне цены на газ в США на Henry Hub "на месяц вперед" с 16 по 27 января выросли более чем в два раза и достигли $245 за 1 тыс. куб. м - максимума с декабря 2022 года. "При таких ценовых условиях европейский рынок близок к тому, чтобы проиграть конкуренцию за СПГ внутреннему рынку США, как это уже произошло с рядом азиатских рынков", - подчеркнули в "Газпроме".

Непогода затронула более 200 млн жителей США, местами выпало свыше 50 см снега. Из-за неблагоприятных условий с минувших выходных в стране были отменены несколько десятков тысяч авиарейсов. Без света все еще остаются 500 тыс. потребителей, большинство из них проживают в штатах Теннесси и Миссисипи.

По оценке Национальной метеорологической службы США, некоторые затронутые снежной бурей штаты могли столкнуться "с самым длительным периодом холодов за несколько десятилетий".

Ранее Минэнерго США сообщало, что в январе - ноябре 2025 года США экспортировали около 4,937 трлн куб. футов СПГ (139,7 млрд куб. м), что на 25% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. США за 11 месяцев прошлого года экспортировали в Европу 94,4 млрд куб. м СПГ (68% от общего объема), в Азию - около 25,4 млрд куб. м (18% от общего объема). Таким образом, поставки в Европу выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а в Азию - упали на 38%.