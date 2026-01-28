Reuters: Chevron увеличит поставки нефти из Венесуэлы в США до 300 тыс. б/с

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Американская компания Chevron планирует в марте увеличить поставки венесуэльской нефти в США до 300 тыс. баррелей в день. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Как пишет агентство, в декабре 2025 года Chevron поставляла в США 100 тыс. баррелей в день, в январе этот показатель увеличился до 230 тыс.

По данным Reuters, Chevron зафрахтовала около дюжины танкеров, чтобы нарастить отгрузку накопившихся в хранилищах запасов нефти.