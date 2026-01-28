"Ъ": генпрокуратура может изъять холдинг "Новоросцемент" в пользу государства

Компании вменяют в вину незаконный вывод средств из страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Генпрокуратура России может изъять в пользу государства один из крупнейших цементных заводов "Новоросцемент". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исковое заявление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева.

По данным издания, гражданин Израиля и Кипра, бизнесмен Лев Кветной может утратить контроль над одним из крупнейших в России производителей цемента "Новоросцемент". Отмечается, что Кветной незаконно владеет стратегическим для страны цементным бизнесом. Кроме того, холдингу вменяют в вину незаконный вывод средств из страны.

Согласно заявлению Ткачева, "Новоросцемент" является одним из крупнейших в стране производителей цемента, в полном объеме обеспечивающим потребности строительного комплекса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и занимающим доминирующее положение на рынке. Так, стоимость активов холдинга превышает 45 млрд руб., ежегодный доход составляет 46 млрд руб.

Кроме того, как установила Генпрокуратура, без уведомления ФАС России и согласования правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций над "Новоросцементом" установлен иностранный контроль.