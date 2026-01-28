Запасы нефти в США за неделю сократились на 2,3 млн баррелей

Они составили 423,8 млн баррелей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 2,3 млн баррелей и на 23 января 2026 года составили 423,8 млн баррелей, сообщили в Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 3% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

По данным на 18:45 мск, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2026 года на лондонской бирже ICE росла на 0,71% - до $68,05 за баррель, а стоимость мартовского фьючерса нефти WTI поднималась на 0,91% - до $62,96 за баррель.