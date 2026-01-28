Инфляция в РФ с 20 по 26 января 2026 года замедлилась до 0,19%

С начала января потребительские цены выросли на 1,91%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 20 по 26 января 2026 года составила 0,19%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 13 по 19 января - инфляция равнялась 0,45%.

С начала января потребительские цены в РФ выросли на 1,91%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 26 января 2026 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 6,43%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период цены выросли на водку (+1,6%), говядину (+1%), маргарин (+0,7%), вермишель (+0,6%), кефир и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,5%), баранину, куриные яйца, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,4%), пшеничный хлеб (+0,3%), сосиски, сардельки, мороженую рыбу, сметану, ржаной хлеб, гречневую крупу и черный чай (+0,2%), вареные колбасы, молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничную муку, макаронные изделия, сахар-песок и поваренную соль (+0,1%).

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2%, в том числе на огурцы (+4,6%), помидоры (+1,8%), белокочанную капусту и морковь (+1,7%), картофель (+1,6%), столовую свеклу (+1,5%), яблоки (+1,3%), репчатый лук (+0,5%) и бананы (+0,4%).

Цены снизились на свинину (-0,4%), куриное мясо и сливочное масло (-0,3%), полукопченые, варено-копченые колбасы, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания и рис (-0,2%).

Непродовольственные товары

Среди медикаментов цены выросли на римантадин (+0,9%), корвалол и нафазолин (+0,4%), активированный уголь, метамизол натрия и пенталгин (+0,3%), валидол (+0,1%). Снизились цены на ренгалин (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости поднялись цены на туалетную бумагу (+0,7%), зубные пасты (+0,6%), туалетное мыло (+0,5%), сухие корма для домашних животных (+0,4%), пеленки для новорожденных, стиральные порошки и зубные щетки (+0,2%), гигиенические прокладки, хозяйственное мыло и спички (+0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров подорожали женские колготки (+0,7%), кроссовки для детей и сигареты с фильтром (+0,2%), кроссовки для взрослых, обрезные доски и древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (+0,1%). Снизились цены на спортивные детские костюмы (-0,8%), электропылесосы (-0,7%), смартфоны (-0,6%), детские футболки (-0,3%), детские джинсы и шампуни (-0,2%), майки, мужские футболки и телевизоры (-0,1%).

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Услуги

Выросла плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (+1,1%), а также тарифы на горячее водоснабжение (+0,2%), холодное водоснабжение, водоотведение и отопление (+0,1%).

Также поднялась средняя стоимость проживания в хостелах (+0,8%), гостиницах категории две звезды (+0,4%) и гостиницах категорий четыре и пять звезд (+0,1%), а также путевок в санатории (+0,6%) и дома отдыха, пансионаты (+0,2%). Снизилась стоимость проживания в гостиницах категории три звезды (-0,3%), гостиницах категории одна звезда или в мотелях (-0,1%).

Выросли цены на мойку легкового автомобиля (+0,7%), восстановление зуба пломбой (+0,6%), мужские стрижки (+0,5%) и женские (+0,4%).

Снизились цены на поездки на отдых в ОАЭ (-4,3%) и на Черноморское побережье России (-3,3%).