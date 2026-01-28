Цены на бензин в РФ за неделю не изменились

В Москве за прошедший период стоимость топлива выросла на 0,1%, в Санкт-Петербурге не изменилась

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 19 по 26 января 2026 года не изменились и остались на уровне 65,47 руб. за литр, как и неделей ранее. Дизель подорожал на 1 коп., до 77,03 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 остались на уровне 62,13 и 67,58 руб. за литр соответственно. При этом АИ-98 подорожал на 4 коп. - до 90,68 руб. за литр.

За период с 20 по 26 января изменение цен на бензин было зафиксировано в 24 субъектах Российской Федерации, более всего в Липецкой области (+0,3%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 16 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Тыва (-1,3%).

В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 60,59 до 63,99 руб., марки АИ-95 - от 66,69 до 74,49 руб., марки АИ-98 и выше - от 90,15 до 96,47 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 59,95 до 70 руб., марки АИ-95 - от 64,7 до 73,5 руб., марки АИ-98 и выше - от 91,15 до 96,35 руб. за литр.