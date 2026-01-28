Говядина в РФ за неделю подорожала на 1%

По данным статистики, цены снизились на мясо кур, масло сливочное, колбасы полукопченые, варено-копченые, масло подсолнечное, консервы овощные для детского питания и рис

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Стоимость говядины в России с 20 по 26 января 2026 года выросла на 1%, в то же время свинина подешевела на 0,4%, сообщается в материалах Росстата.

Также за этот период снизились цены на мясо кур и масло сливочное - на 0,3%, колбасы полукопченые, варено-копченые, масло подсолнечное, консервы овощные для детского питания и рис - на 0,2%.

В то же время, по данным статистики, водка подорожала на 1,6%, маргарин - на 0,7%, вермишель - на 0,6%, кефир и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,5%, баранина, яйца куриные, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания - на 0,4%, хлеб пшеничный - на 0,3%, сосиски, сардельки, рыба мороженая, сметана, хлеб ржаной, крупа гречневая и чай черный - на 0,2%, колбасы вареные, молоко, творог, смеси сухие молочные для детского питания, мука пшеничная, макаронные изделия, сахар-песок и соль поваренная - на 0,1%.

Кроме того, с 20 по 26 января 2026 года рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2%, в том числе на огурцы - на 4,6%, помидоры - на 1,8%, капусту белокочанную и морковь - на 1,7%, картофель - на 1,6%, свеклу столовую - на 1,5%, яблоки - на 1,3%, лук репчатый - на 0,5% и бананы - на 0,4%.