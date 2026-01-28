Стоимость товаров российских промпроизводителей в декабре снизилась на 1,6%

В обрабатывающих производствах опустились цены на отдельные виды нефтепродуктов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в декабре 2025 года, по предварительным данным, снизились на 1,6% по сравнению с ноябрем, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок снизились цены на кварц, кварцит (-25,4%), обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть (-15,4%), топливный кусковой торф (-11,8%), железорудные (окисленные) окатыши (-9,5%), антрацит (-7,4%). Выросли цены на природный графит (+18,9%), железную товарную необогащенную руду (+10,6%).

В обрабатывающих производствах снизились цены на отдельные виды нефтепродуктов, а именно на топочный мазут (-21%), флотский мазут (-15,7%), прочее нефтяное дистиллятное топливо, средние дистилляты, не включенные в другие группировки (-12%), автомобильный бензин (-11,6%), судовое топливо (-11,4%), легкие дистилляты, не включенные в другие группировки (-10,3%), отдельные услуги по производству нефтепродуктов, выполняемые субподрядчиком (-10,1%). Поднялись цены на газообразные углеводороды, кроме природного газа (+55,4%), брикеты, окатыши и продукты агломерации бурого угля (лигнита) (+10,9%).

В производстве пищевых продуктов цены снизились на прочие хлебобулочные изделия недлительного хранения (-14,2%), свинину, кроме субпродуктов (-10,7%), жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней (-9,4%). Выросли цены на питьевую воду для детского питания (+11,1%) и мясные консервы (+8,1%).

В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов снизились цены на автотранспортные грузовые средства с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые грузовые транспортные средства, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемые с помощью внешнего источника электроэнергии (-10,8%), троллейбусы (-6,9%), прочие комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств (-5,8%). Повышены цены на снегоочистители (+5,8%), двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств (+4,2%).

