Годовая инфляция в РФ с 20 по 26 января снизилась до 6,43%

На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,37%, сообщили в Минэкономразвития

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 20 по 26 января снизилась с 6,47% до 6,43%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 20 по 26 января 2026 года инфляция замедлилась до 0,19%. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,37%, в том числе на продукты питания за исключением плодоовощной продукции до 0,24%, на плодоовощную продукцию - до 1,95%. В сегменте непродовольственных товаров снижение цен - на 0,02%, в секторе наблюдаемых услуг замедление роста цен - до 0,22%. Годовая инфляция на 26 января зафиксирована на уровне 6,43%", - отмечается в обзоре.