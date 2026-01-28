ФАС проанализирует наценки торговых сетей на 26 категорий продовольственных товаров

В частности, служба запросила информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 11 крупнейшим торговым сетям, чтобы проанализировать наценки на 26 категорий продовольственных товаров. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

"ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продовольственных товаров. Соответствующие запросы служба направила в 11 крупнейших розничных организаций", - говорится в сообщении.

"В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство будет принимать меры реагирования и пресекать выявленные нарушения", - отметили в ФАС.

Как уточнили в службе, запросы направлены торговым сетям группы компаний Х5 ("Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик"), ретейлерам "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О’Кей", "Лента", "Метро", "Монетка", "Глобус", "Мария Ра" и "Азбука вкуса".

Анализ коснется таких товаров, как сливочное и растительное масло, сыр, молоко, яйца, мясо птицы, баранина, говядина, свинина, рыба, помидоры, огурцы, столовая свекла, картофель, капуста, морковь, репчатый лук, рис, вермишель и макаронные изделия, гречневая крупа, сахар и соль, мука, хлеб из ржаной муки, из смеси ржаной и пшеничной муки, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, уточнили в ФАС.