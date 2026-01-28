На Северном Кавказе намерены открыть два IT-технопарка

Проекты будут реализовываться в Республике Ингушетия и в КБР

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 28 января. /ТАСС/. Два новых IT-технопарка намерены создать на Северном Кавказе в Республике Ингушетия и в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто в интервью Региональному информационному центру "ТАСС Кавказ" в рамках Дня ВЭБ.РФ и институтов развития в СКФО в Пятигорске.

"Сегодня у нас есть хороший задел и в сфере IT. Мы сейчас прорабатываем два инновационных проекта в целях создания IT-технопарков на Северном Кавказе. <…> Заделы есть в Республике Ингушетия и в Кабардино-Балкарской Республике. Всех деталей раскрывать не буду, но перспективы очень высокие", - сообщил Надыкто.

По его словам, в регионе также реализуется ряд других инновационных проектов.

"В Республике Ингушетия начал реализовываться технопарк в сфере металлургии. Много проектов в агропромышленном комплексе, в том числе создание логистических объектов, в первую очередь высокотехнологичных плодовоовощных хранилищ, поскольку интенсивное развитие садоводства и ягодников требует их надежного и продолжительного хранения. Развиваем тепличные секторы, и готовы поставлять продукцию в различные регионы Российской Федерации", - добавил спикер.

Как рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в СКФО, IT-парк в КБР намерены реализовать до 2030 года, он предполагает создание порядка 200 рабочих мест. До 2030 года технопарк также появится на Ставрополье с 260 рабочими местами, и в Чеченской Республике на 500 рабочих мест.