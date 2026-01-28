ФАС завела дело по ценовому сговору на топливо независимых сетей АЗС в Сургуте

Действия компаний содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по ценовому сговору на топливо в Сургуте, две независимые сети АЗС подозреваются в установлении и поддержании цен на бензин в августе - ноябре 2025 года. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"Ханты-Мансийское УФАС установило, что в период с августа по ноябрь 2025 года две независимые сети (ООО "Сибтрансперевозки" и ООО "Петролстарт") на своих заправочных станциях без объективного обоснования устанавливали и поддерживали одинаковые либо близкие к одинаковым цены на бензины (АИ-92, АИ-95)", - говорится в сообщении.

Там отметили, что такие действия компаний содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, и управление ФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

"ФАС России продолжает внимательно следить за ситуацией на топливном рынке", - добавили в службе.