Сенатор Яцкин: законопроект о модификации СЭЗ в новых регионах поступит в ГД

В частности, для повышения привлекательности свободной экономической зоны в воссоединенных регионах, согласно инициативе, предлагается снизить с 30% до 10% минимальный размер инвестиций в первый год реализации инвестпроекта

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Законопроект, направленный на модификацию свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донбассе и Новороссии, получил положительное заключение правительства РФ и скоро поступит на рассмотрение в Госдуму. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин на заседании совета при палате парламента по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ.

"Мы продолжаем модифицировать свободную экономическую зону, соответствующая инициатива сенаторами и членами нашего совета направлена в правительство для получения заключения. Это заключение положительное имеется, я хотел поблагодарить представителей правительства, и Минфин, и Минстрой за оперативную проработку этого вопроса. В ближайшее время эта инициатива поступит в Государственную думу", - сказал сенатор.

