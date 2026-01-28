Бессент заявил, что США проводят политику сильного доллара

Соединенные Штаты не укрепляют искусственным путем японскую иену, сообщил глава американского Минфина

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не вмешиваются в работу валютного рынка и не укрепляют искусственным путем японскую иену, Вашингтон проводит политику сильного доллара. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Определенно нет, - сказал он в интервью телеканалу CNBC в ответ на соответствующий вопрос. - У нас политика сильного доллара".

Бессент добавил, что если США будут проводить "здравую политику" в экономической сфере, то в страну хлынет поток финансов, а также снизится торговый дефицит с другими государствами, что "должно автоматически привести со временем к укреплению доллара".

Курс японской национальной валюты в ходе торгов 26 января резко укрепился до самого высокого с 14 ноября 2025 года уровня (153 иены за доллар). Еще 23 января курс составлял 159 иен за доллар. Аналитики считают, что это могло произойти из-за скоординированной валютной интервенции Японии и США. Обычно японские власти официально объявляют о валютных интервенциях лишь спустя несколько месяцев после их проведения.

Основным фактором продолжающегося в последние годы постепенного ослабления курса иены к доллару остается мягкая кредитная политика японского Центробанка. Кредитные ставки в США остаются на более высоком уровне, чем в Японии, что способствует ослаблению курса.